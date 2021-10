Pax Dei è l'MMO Cloud per Xbox Series X? Microsoft vuole attirare Hideo Kojima

Recenemente Jez Corden di Windows Central ha parlato di un MMO per Xbox Series X/S (e PC) in fase di sviluppo presso il team Mainframe con la supervisione di Microsoft. Jeff Grubb ha ora altri dettagli in merito a questo misterioso progetto.

Il nome in codice del gioco sembra essere Pax Dei e si tratterebbe di un titolo fortemente basato sul Cloud e nato proprio per mostrare le potenzialità di questa tecnologia in ambito gaming. Tra le idee di base, la possibilità di accedere al gioco da qualsiasi dispositivo e la possibilità di adattare il gameplay al device. Su PC e console si opterà per una svolta più action e su mobile magari Pax Dei presenterà meccaniche più simile a quelle dei Tower Defense, solamente per fare un semplice esempio.

Le meccaniche sarebbero varie e l'obiettivo è quello di adattare il gameplay alla piattaforma, sfruttando le potenzialità del Cloud, così da spingere i giocatori a giocare in maniera sempre diversa. Secondo Jeff Grubb, Microsoft spera che Pax Dei possa convincere altri designer e programmatori ad adottare la stessa strategia, il giornalista non si nasconde e parla chiaramente di Hideo Kojima, l'accordo tra Microsoft e il producer giapponese non sarebbe ancora firmato e la speranza è che questa tecnologia possa incuriosire il papà di Metal Gear e Death Stranding.