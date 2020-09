Nintendo Switch: nuovi giochi verranno annunciati al Pax Online x EGX Digital

Nel corso della serata il portale Nintendo Life ha confermato che presenterà diversi nuovi giochi Nintendo Swtich in occasione dell'evento digitale che prende il nome di Pax Online x EGX Digital.

Secondo quanto dichiarato dal sito, all'evento non ci saranno solo nuovi annunci ma potremo anche dare un'occhiata a prodotti già noti per un totale di 40 giochi mostrati. Ecco quello che si legge sulle pagine del portale: "Siamo felici di annunciarvi che saremo ospiti al Pax Online e che avremo il nostro personale Indie Spotlight, evento in cui potremo mettere in evidenza una serie di titoli ancora non annunciati oltre a diversi aggiornamenti su giochi di cui potreste (o forse no) essere a conoscenza che approderanno nell'eShop nel prossimo futuro. La diretta durerà circa trenta minuti e vi metterà di fronte a degli annunci di un certo rilievo, quindi vi invitiamo ad unirvi a noi il 17 settembre 2020".

Vi ricordiamo che potrete seguire la presentazione in diretta sia sul canale Twitch Ufficiale di PAX Online che sul canale YouTube di Nintendo Life a partire dalle ore 23:15 italiane del 17 settembre 2020. Il PAX Online invece si svolgerà dal 12 al 20 settembre e offrirà una programmazione 24 ore su 24 con streaming continui. L'evento si pone in continuità con il Summer Games Fest e tutti i panel della fiera potranno essere seguiti da casa, ma non sappiamo ancora quali software house saranno presenti e quali videogiochi verranno mostrati.