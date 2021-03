PAX Online: il PAX East si terrà in forma digitale, annunciate le date dell'evento

Gli organizzatori di ReedPop e Penny Arcade hanno annunciato che il PAX East 2021 è stato cancellato e, proprio come successo lo scorso anno, sarà sostituito dall'evento digitale PAX Online programmato per questa estate.

L'appuntamento con il PAX Online si terrà dal 15 al 18 luglio e sostituirà il primo dei tre eventi fisici previsti dagli organizzatori, che tuttavia rimangono cautamente ottimisti sulla possibilità che il PAX West e il PAX Unplugged 2021 possano tenersi senza problemi, rispettivamente dal 3 al 6 settembre e dal 10 al 12 dicembre. Nel comunicato stampa ufficiale i responsabili della kermesse hanno dichiarato: "Alla luce delle continue preoccupazioni per la salute pubblica ReedPop e Penny Arcade non terranno il PAX East di quest'anno. Dati i progressi degli Stati Uniti nell'affrontare il COVID-19 negli ultimi mesi, siamo cautamente ottimisti che PAX West e PAX Unplugged procederanno come previsto con festeggiamenti di persona".

La dichiarazione prosegue: "Dal momento che non possiamo aspettare fino a settembre per riconnetterci con la nostra meravigliosa community, PAX Online tornerà dal 15 al 18 luglio. Ci auguriamo di sfruttare il successo dell'evento dello scorso anno e di impegnarci anche con la community in nuovi modi, come l'Indie Showcase che si svolgerà nel frattempo. Aspettatevi di saperne di più sui nostri piani".

Intanto anche gli organizzatori del Gamescom 2021 hanno illustrato il programma per la nuova edizione che, nella speranza dei responsabili, si terrà in versione "ibrida" con appuntamenti dal vivo e online.