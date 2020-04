Il PAX West 2020 si terrà nonostante l'emergenza Coronavirus?

Il PAX West 2020 si farà? Nonostante l'emergenza Coronavirus che ha portato alla cancellazione di grandi eventi come l'E3 di Los Angeles e la Gamescom di Colonia, l'organizzazione si dice ottimista riguardo la possibilità di organizzare la fiera senza troppe ripercussioni.

Ad oggi, afferma l'organizzazione, si sta lavorando per fare in modo che il PAX West possa svolgersi come previsto dal 4 al 7 settembre, maggiori dettagli verranno rivelati a maggio sul sito ufficiale dello show. La priorità è ovviamente quella di mettere al sicuro la salute dei dipendente e del pubblico, dunque si continuerà a monitorare la situazione insieme ai funzionari sanitari per fare in modo che non ci siano rischi per tutti coloro che di recheranno a Seattle per partecipare al PAX West.

La situazione verrà monitorata per tutta l'estate, a maggio come detto verranno diffuse informazioni utili sull'acquisto dei biglietti e su eventuali prenotazioni per hotel e altre strutture, resta da capire se il governo americano e gli organi internazionali allenteranno le misure di sicurezza sui voli e sugli assembramenti, ad oggi spostarsi dal proprio paese risulta infatti molto difficile e anche viaggiare per gli Stati Uniti è altamente sconsigliato.