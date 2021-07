PAX West 2021: richiesto un certificato analogo al Green Pass per partecipare all'evento

Gli organizzatori del PAX West confermano la propria intenzione di celebrare in presenza la prossima edizione dell'evento videoludico. Con il protrarsi della pandemia da COVID-19, i gestori dello show garantiranno l'accesso alla fiera solo ed esclusivamente a coloro che esibiranno un documento analogo al Green Pass.

Chi vorrà presenziare al PAX West 2021 che si terrà a Seattle tra il 3 e il 6 settembre, quindi, dovrà esibire obbligatoriamente un certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione o la propria negatività al Coronavirus.

I rappresentanti della società di eventi Reedpop che organizza il PAX West confermano l'istituzione di questo certificato dalle finalità analoghe al Green Pass e, dalle colonne di PCGamer, spiegano che "siamo lieti di annunciare che, in linea con le raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche statali e locali, implementeremo un requisito di vaccinazione o di esibizione di un test COVID-19 negativo per tutti coloro che vorranno partecipare al PAX West. Apprezziamo la vostra pazienza mentre continuiamo a lavorare per allestire l'evento e organizzare il tutto a livello globale insieme alle autorità preposte".

Consapevoli delle possibili reazioni contrastanti di una fetta della community all'annuncio dell'istituzione di questo certificato "simil-Green Pass", i portavoce dell'ente promotore del PAX West 2021 sottolineano come "all'annuncio dell'evento abbiamo comunicato ai fan che ci saremmo dovuti impegnare in un contesto con linee guida sulla salute e sulla sicurezza in evoluzione. Vogliamo che tutto vada per il verso giusto e siamo fiduciosi del fatto che la verifica della vaccinazione o della negatività a un test per COVID-19, insieme all'obbligo per tutti di indossare la mascherina, possa creare un ambiente che promuova il benessere della nostra comunità".



A chi sta pianificando un viaggio negli Stati Uniti per partecipare al PAX West 2021, o intende comunque recarsi all'estero per vacanze o altro, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un approfondimento che chiarisce i termini e le linee guida della legge sul Green Pass obbligatorio per viaggiare.