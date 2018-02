Payday 2 è adesso disponibile per il preload sull'eShop di Nintendo Switch

Nella giornata di oggi Nintendo ha annunciato cheè adesso disponibile per ilsull’eShop di. Chi ha già effettuato il preorder può dunque cominciare a scaricare il gioco in attesa del lancio previsto fra poco più di due settimane.

Payday 2 debuttò originariamente su PC, Xbox 360 e PlayStation 3, per poi approdare su Xbox One e PlayStation 4 nel marzo del 2016. I giocatori che da tempo aspettavano il lancio sull’ibrida della Grande N non dovranno ancora attendere a lungo, lo sparatutto di Starbreeze Studios e Overkill sarà infatti disponibile su Nintendo Switch a partire dal 23 febbraio. Sulle nostre pagine potete osservare l’ultimo trailer di questa nuova edizione, pubblicato in occasione del direct dello scorso 11 gennaio.