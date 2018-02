Payday 2 a confronto su Nintendo Switch e PlayStation 4

Lo youtuber Candyland ha pubblicato un nuovo video confronto di Payday 2 , mettendo a paragone il comparto grafico del gioco sue su. Il porting effettuato sulla console Nintendo è dovuto scendere a qualche compromesso.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, il video di Candyland ha messo a diretto confronto le versioni Nintendo Switch e PlayStation 4 di Payday 2, prendendo a riferimento le stesse identiche scene tratte dal gioco. Sulla console ibrida, purtroppo, si è dovuti scendere a qualche compromesso grafico per mantenere un frame rate di 30fps (che a giudicare dal filmato sembra mantenersi stabile).

Ricordiamo inoltre che Payday 2 per Switch ha già ricevuto i primi voti della stampa internazionale.