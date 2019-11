Payday 2: disponibile il trailer per il prossimo dlc "Border Crossing Heist"

Come promesso, dopo oltre un anno e un lungo periodo si ristrutturazione, Overkill Software è in procinto di pubblicare il nuovo DLC per Payday 2, chiamato Border Crossing Heist, e di annunciare le novità per il prossimo PayDay 2: Silk Road.

Mentre le informazioni scarseggiano, lo studio ha pubblicato un trailer per il primo DLC per Payday 2 da oltre un anno, promettendo nuove informazioni per la giornata di domani, in vista del lancio di Border Crossing previsto per il prossimo 7 novembre. Overkill Software ha annunciato di aver riaperto lo sviluppo del gioco alla fine di ottobre, dopo oltre dieci mesi di stop e dopo aver passato un periodo di ristrutturazione interna dello studio. Al momento non è dato sapere l'eventuale prezzo del DLC, ne se ci sarà un comunicato ufficiale circa i prossimi contenuti per Payday 2.

Intanto, Starbreeze Studios ha confermato che i lavori per Payday 3 procedono e che la finestra di lancio è prevista tra il 2022 e il 2023, anche se al momento non si conoscono le piattaforme di riferimento.