Payday 2 gratis su PC per pochi giorni: furti in libertà su Steam, anche in VR

Tra omaggi di Epic Games Store ed iniziative speciali di publisher e software house, non è rara per gli utenti PC la possibilità di dedicarsi a molteplici produzioni videoludiche in maniera completamente gratuita.

Alla lista delle occasioni interessanti, si aggiunge ora un evento a durata limitata proposto dal team di Starbreeze Studio. Quest'ultimo ha infatti reso disponibile gratuitamente la versione PC di Payday 2, che potrà essere giocata dagli appassionati senza alcun costo. Già attiva, la promozione si protrarrà solamente per alcuni giorni, con scadenza fissata in data domenica 15 agosto. L'iniziativa è valida sulle pagine di Steam e per accedervi è sufficiente scaricare il titolo dalla scheda dedicata presente sullo store di Valve:

Segnaliamo che, a differenza di altre iniziative, in questo caso. Al contrario, Payday 2 potrà essere giocato senza costi solamente per la durata della promozione. Agli utenti interessati, ricordiamo che lo shooter cooperativo è disponibile anche nella sua, con l'esperienza in Realtà Virtuale che può essere fruita tramite Valve Index, HTC Vive e dispositivi Oculus Rift.

Per tutti i dettagli sulla produzione Strarbreeze Studio, trovate ovviamente sulle pagine di Everyeye anche la nostra recensione di Payday 2.