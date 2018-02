è disponibile ora per Nintendo Switch nei migliori negozi di videogiochi al prezzo consigliato al pubblico di €49,99. Con più di 50 rapine, oltre 150 armi e tantissimi rapinatori tra cui scegliere,include il supporto per la funzione rumble e per il touch screen che rende la navigazione dei menu semplice e intuitiva.

Per celebrare il lancio di Payday 2 su Nintendo Switch, Overkill ha incluso un nuovo personaggio: Joy, una hacker giapponese equipaggiata con armi speciali e da una maschera LED in grado di cambiare il suo aspetto. Payday 2 per Switch aggiunge anche una nuova modalità multigiocatore locale a Crime.Net che permette di organizzare una partita con gli amici che condividono la stessa rete.