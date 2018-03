Payday 2 per Switch a confronto con le versioni PlayStation 4 e Xbox One

Digital Foundry ha pubblicato un video comparativo di, mettendo a confonto l'edizione Switch con le versioni per PlayStation 4 e Xbox One, analizzando al tempo stesso anche il framerate del gioco.

Payday 2 per Nintendo Switch gira a 900p in modalità TV purtroppo con prestazioni non sempre all'altezza e con frequenti e consistenti cali di framerate, fino a 20 fps nelle situazioni più concitati. Il gioco non sfrutta la risoluzione dinamica, le texture e gli effetti inoltre non risultano particolarmente curati rispetto alle versioni per Xbox One e PS4.

Anche per quanto riguarda i contenuti, Payday 2 Switch presenta una quantità di mappe, armi e modalità inferiore rispetto a quelle presenti su PC, Xbox One e PlayStation 4. Non è escluso comunque che gli sviluppatori possano porre rimedio con una patch correttiva per il comparto tecnico e aggiornamenti gratuiti con nuovi contenuti.