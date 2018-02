Payday 2 per Switch: i primi voti della stampa internazionale non sono entusiasmanti

Con la versione Switch di Payday 2 disponibile a partire da oggi, la stampa internazionale ha iniziato a pubblicare le prime recensioni dedicate al gioco. Il porting per la console ibrida Nintendo non è stato accolto con grande entusiasmo.

Al momento i voti più alti sono l'80/100 di God is a Geek, il 75/100 di Nintenderos e il 74/100 di IGN.com. A seguire troviamo i 70/100 di testate come TheSixthAxis, Nintendo Life e CSMagazine, passando per il 65/100 di NintendoWorldReport e i 50/100 di Switch Player e COGconnected. A chiudere la lista troviamo attualmente il 40/100 di Trusted Reviews.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, la versione Nintendo Switch di Payday 2 ha totalizzato un punteggio Metascore pari a 66/100 con 13 recensioni all'attivo. La maggior parte delle critiche sono state dirette al comparto tecnico del porting e all'assenza dei più recenti update rispetto alle altre versioni del gioco.