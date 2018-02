Payday 2 per Switch: Starbreeze in attesa del via libera di Nintendo per la chat vocale

Nella giornata di ieriè finalmente approdato su. Il titolo di, tuttavia, non è stato accolto in maniera particolarmente entusiastica.

In molti lo hanno criticato, tra le altre cose, per la mancanza della chat vocale. In un titolo cooperativo di questo tipo la coordinazione tra i membri della squadra è fondamentale e può essere ottenuta solamente interagendo a voce. A quanto pare, questa particolare carenza non è imputabile al team di sviluppo.

Starbreeze ha opportunamente inviato a Nintendo la richiesta per l'abilitazione delle funzioni VOIP del gioco nell'app. La casa di Kyoto, tuttavia, non ha ancora dato il via libera, pertanto la chat vocale verrà implementata solamente quando verrà accettata. Nel frattempo, se giocate con i vostri amici, dovete necessariamente affidarvi a soluzioni VOIP terze parti come Teamspeak oppure Discord.

Vi ricordiamo che Payday 2 è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows, Linux e, da ieri, anche su Nintendo Switch. La versione per la console ibrida della casa di Kyoto non offre tutti i contenuti presenti nell'edizione per PC, ma include solo quelli pubblicati fino alla metà dello scorso anno nell'update Most Wanted.