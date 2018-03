Payday 2 VR è stato integrato all'interno del gioco base come DLC gratuito su Steam

hanno annunciato di aver integratoall'interno del gioco base sotto forma di contenuto scaricabile gratuito su PC via Steam.

D'ora in avanti, i giocatori non saranno più costretti ad utilizzare il client Beta dedicato alla versione per la realtà virtuale, ma potranno comodamente avviare questa modalità dal menu principale del gioco. Gli interessati non dovranno far altro che aggiungere il DLC gratuito alla raccolta andando a questo indirizzo. I progressi conseguiti nella Beta potranno tranquillamente essere importati. Al primo accesso, se i progressi della Beta sono superiori a quelli ottenuti in precedenza nel gioco base, il gioco chiederà agli utenti se desiderano che il salvataggio venga sovrascritto.

Payday 2: VR è compatibile con HTC Vive e Oculus Rift. I dispositivi Windows Mixed Reality non risultano al momento supportati. Questa versione del gioco ripropone la quasi totalità dell'esperienza originale: mancano all'appello solamente alcune armi come arco, Little Friend 7.62 e Chain Whip, che verranno implementate in un aggiornamento futuro.

Vi ricordiamo che Payday 2 è disponibile su PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, PC, Linux e, da poche settimane, su Nintendo Switch.