Payday 3 accoglie il 2023 con un teaser trailer: logo, finestra di lancio e pagina Steam

I ragazzi di Starbreeze Studios e Overkill Software hanno cominciato il 2023 nel migliore dei modi, offrendo a tutti i loro giocatori in trepidante attesa un teaser trailer di Payday 3 e rassicurandoli sulla finestra di lancio.

Il teaser trailer di Payday 3 è apparso allo scoccare della mezzanotte del primo gennaio sul canale YouTube di Overkill Software. Intitolato "Una Nuova Alba Criminale", mostra i quattro rapinatori di banche assistere ad uno spettacolo pirotecnico, presumibilmente poco prima di rendersi protagonisti di un altro rocambolesco colpo. Il filmato è in-engine ma è tratto da una versione pre-Alpha del gioco, dunque soggetta a cambiamenti da qui all'uscita del gioco, che il team di sviluppo (dopo le rassicurazioni di novembre) ha ancora una volta fissato nel corso del 2023 su PC e console. A metà video si legge infatti "Questo è l'anno di Payday 3", un messaggio forte e chiaro rivolto a tutti i giocatori in attesa da molti anni.

Il teaser trailer di Payday 3 ha anche presentato il logo ufficiale del gioco e annunciato l'apertura della pagina su Steam. La descrizione ufficiale ricorda che si tratta di un'esperienza FPS cooperativa ad alti ottani, che intende regalare il brivido di colpi perfettamente pianificati ed eseguiti. La storia è ambientata diversi anni dopo i fatti di Washington DC, e vede la Payday Gang - l'incubo delle forze dell'ordine - uscire dall'ombra per affrontare una volta per tutte la minaccia che l'ha spinta al pensionamento anticipato.

La pagina di Steam offre inoltre una serie di screenshot (che potete anche visionare nella galleria in calce a questa notizia) e conferma l'adattamento dei testi e dei sottotitoli in lingua italiana con il doppiaggio in inglese. Godetevi il trailer in apertura e correte ad aggiungere Payday 3 alla lista dei desideri di Steam.