Payday 3 arriva nel 2023 in UE4: Dark Web e criptovalute conquistano New York

In occasione dell'E3 2021, Starbreeze aveva presentato i primi dettagli su Payday 3, tornato ora al centro della scena in occasione del decimo anniversario della serie.

Nel corso di una ricca diretta streaming, il tema di sviluppo ha ribadito con fermezza che Payday 3 arriverà nel 2023 su PC e console, con la distribuzione del titolo curata dal publisher Prime Matter. Per questo nuovo capitolo della saga, sarà definitivamente abbandonato il Diesel Engine, sostituito per l'occasione dal più malleabile Unreal Engine 4. Come conseguenza di tale scelta, il team di sviluppo è fiducioso di poter offrire uno scenario di gioco mai così vivo, in grado di reagire in maniera dinamica alle azioni dei giocatori.

La trama di Payday 3 prenderà il via ad alcuni anni di distanza dalla conclusione di Payday 2, con New York come ambientazione principale. Gli imponenti scenari urbani saranno testimoni del dispiegarsi di una vicenda legata a doppio filo con grandi tematiche della nuova era digitale. Dai segreti celati tra le maglie del Dark Web sino alla diffusione delle criptovalute, Payday 3 promette di sfruttare spunti quali la crescente influenza dei giganti tecnologici e l'aumento delle violazioni della privacy tramite strumenti informatici. Tutti questi aspetti narrativi, promette Starbreeze, si rifletteranno anche nei gadget che il titotlo metterà a disposizione dei giocatori.