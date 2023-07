Payday 3, arriva la conferma: servirà una connessione online per giocare

La fine della prima metà di quest'anno ha accolto a braccia aperte l'annuncio del prossimo grande progetto in pubblicazione da Deep Silver: Payday 3 ha accolto il 2023 con un teaser trailer del gioco e, in occasione di questo, sono sopraggiunte le prime informazioni essenziali sulla finestra di pubblicazione del titolo e non solo.

Sappiamo che Payday 3 uscirà alla fine del 2023 e si parla già di futuri DLC che andranno ad integrare la massiccia avventura realizzata dai ragazzi di Starbreeze Studios. Però, di recente, sono stati rilasciati ulteriori dettagli di non poco conto: Payday 3 richiederà una connessione online ai server per poter giocare.

Si tratta di una funzione tutt'altro che lontana dagli standard moderni delle ultime produzioni incentrate sulla componente multigiocatore attraverso Internet e, nel corso della fase di pre-lancio attualmente in corso, il team dietro Payday 3 ha ufficializzato la necessità di utilizzare la rete per poter prendere parte all'avventura in arrivo prossimamente. La comunicazione è sopraggiunta a seguito di una richiesta di chiarimenti sulle modalità che comporranno l'offerta contenutistica del titolo.

In una domanda rivolta agli sviluppatori sulla possibile presenza della componente single player, il team ha detto che "no, potrete giocare da soli", ma la presenza del cross-play rende obbligatori l'uso dell'online. Il 21 settembre 2023 si fa sempre più vicino e, in attesa di conoscere quello che l'erede di Payday 2 avrà da offrire, l'utenza è impaziente di conoscere le prossime novità da Starbreeze Studios e Deep Silver.