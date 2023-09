Payday 3, arriva la conferma ufficiale: addio a Denuvo su PC

Mentre dalle parti di Lies of P Denuvo è stato aggiunto alla versione PC con pochi giorni dal lancio in pompa magna, la stessa cosa non si può dire per la prossima produzione targata Starbreeze Studios e Deep Silver: Payday 3 dice ufficialmente addio a Denuvo, per la gioia dei fan impazienti di dare il via alla propria esperienza ludica su PC.

Ad annunciare la notizia in questione è lo stesso account ufficiale X del gioco, il quale dichiara quanto segue a pochi giorni di distanza dall'ufficializzazione dei piani post-lancio per Payday 3 con l'arrivo di Pearl e Joy nella gang: "ciao rapinatori, vogliamo informarvi che Denuvo non è più presente in Payday 3. Non vediamo l'ora di vedervi a New York City!". La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno, con solo una settimana di anticipo rispetto alla pubblicazione del titolo: l'uscita di Payday 3 è infatti prevista per il 21 settembre di quest'anno, e la comunicazione di Starbreeze è avvenuta solo in data odierna.

Pronti a mettere piede in quello che si prospetta essere più di un semplice sequel del celebre sparatutto cooperativo? "Fin dalla sua uscita, i giocatori di Payday hanno potuto sperimentare il brivido di un colpo perfettamente pianificato ed eseguito". Il celebre franchise pubblicato sotto il vessillo di Deep Silver è prossimo al suo arrivo nel mercato videoludico. Payday 3 uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, senza dimenticare la presenza del gioco sin dal day one su Game Pass come una delle grandi produzioni in pubblicazione sul servizio di gaming on demand nel corso del mese.