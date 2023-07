Payday 3 avrà le microtransazioni, ecco tutti i DLC in arrivo nel primo anno

In attesa che Payday 3 giunga sugli scaffali digitali di PC, PlayStation e Xbox è stato aggiornato il sito ufficiale dell'FPS con alcune importanti informazioni su quello che sarà il supporto post-lancio.

Nel corso del primo anno di vita dello sparatutto in soggettiva a base di rapine arriveranno infatti 12 diversi contenuti aggiuntivi. Più nello specifico, stiamo parlando di 4 missioni, 4 tailor pack e 4 contenuti dedicati alle bocche da fuoco. Tutti questi contenuti extra verranno venduti singolarmente sui principali store digitali, ma è stato confermato che vi saranno anche dei modi per risparmiare acquistandoli in blocco: il Gold Season Pass garantirà l'accesso ai primi 12 mesi di DLC e quindi a tutti e 12 i pacchetti, invece il Silver Season Pass conterrà solo 6 mesi di contenuti e quindi 2 DLC per ognuna delle categorie (2 missioni, 2 tailor pack e 2 armi).

In aggiunta, è stata confermata in via ufficiale la presenza di microtransazioni che avranno però una valenza puramente estetica. Si tratta delle classiche maschere e skin per personalizzare i rapinatori ed il loro equipaggiamento, tutte acquistabili tramite una valuta chiamata PAYDAY Credits. I crediti in questione verranno introdotti dopo il lancio e potranno essere ottenuti solo tramite carta di credito.

