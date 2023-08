Payday 3 in azione a Port Jersey: il furto sul palco della Gamescom

E dall'annuncio di Little Nightmares III è tempo di calcare atmosfere meno cupe, con il palco dell'Opening Night Live che accoglie una nuova world premiere dedicata a Payday 3.

Per l'occasione, gli sviluppatori di Starbreeze Studios presentano agli appassionati una delle nuove missioni che troveranno ad attenderli nell'avventura criminale. Ambientata nell'area di Port Jersey, l'operazione vede cooperare i quattro protagonisti di Payday 3, allo scopo di aggiudicarsi un ricco bottino criminale. Direttamente in apertura a questa news, potete osservare il trailer in azione: cosa ve ne pare del terzo capitolo della saga?

Con il filmato, gli sviluppatori ricordano che la data di uscita di Payday 3 è ormai piuttosto vicina, con il day one in programma per la giornata del 21 settembre 2023. L'esordio del gioco è atteso su PC (via Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Niente piani - almeno al momento - per una versione PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch del gioco, che debutterà invece sin dal primo giorno all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.



Direttamente dal palco della Gamescom 2023, è inoltre arrivato anche un nuovo trailer in live action di Starfield, anch'esso in arrivo il prossimo mese, con lancio previsto per il 6 settembre 2023.