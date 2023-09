Payday 3: dalla chat vocale alla modalità offline, svelati i possibili contenuti in arrivo

Come vi abbiamo preannunciato nel corso delle ultime ore, gli sviluppatori di Payday 3 hanno tenuto una sessione di domande e risposte su Twitch. Durante la diretta non è stato trattato solo l'argomento server, poiché Starbreeze ha anche diffuso importanti informazioni sui contenuti post-lancio.

Oltre a confermare di essere alacremente al lavoro per risolvere i fastidiosi problemi che stanno affliggendo il matchmaking, gli sviluppatori hanno svelato quali sono le feature che stanno prendendo in considerazione per i futuri aggiornamenti gratuiti.

Innanzitutto, il team ha chiarito che una modalità offline potrebbe arrivare, ma al momento non vi è alcuna certezza in tal senso. Sembrerebbe che la natura always online del gioco sia dovuta alla volontà di limitare la presenza di cheater nei match online, ma non si esclude la possibilità di introdurre una modalità offline per consentire ai giocatori di godersi lo sparatutto anche in assenza di connessione ad internet. Non è mancata una parentesi dedicata al tanto criticato sistema di progressione basato sull'Infamia, sul quale gli sviluppatori sono stati chiari: verrà migliorato ma non vi sono piani per sostituirlo con qualcosa di diverso.

Parlando invece di funzionalità in arrivo al 100%, lo studio ha confermato che tramite patch verrà introdotto il supporto alla chat vocale, la possibilità di avviare una Partita Rapida (quindi senza selezionare una specifica rapina), la modifica del nome dei loadout ed il supporto a mouse/tastiera su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. È stato inoltre annunciato un nuovo ramo della schermata delle abilità chiamato Trasportatore, grazie al quale si potranno trasportare contemporaneamente due borsoni contenenti il malloppo.

A tal proposito, vi ricordiamo che Starbreeze ha già fissato la data della prima Major Patch di Payday 3.