Payday 3 Closed Beta: quando inizia e come partecipare su PC e Xbox Series X|S

Curiosi di provare Payday 3 prima della data di lancio ufficiale fissata per il prossimo 21 settembre? Siete fortunati, poiché Deep Silver e Starbreeze Studios hanno ben pensato di condurre una Closed Beta prima della pubblicazione: ecco quando si svolge, cosa contiene e quali sono le modalità di partecipazione.

Quando si svolge la Closed Beta di Payday 3?

La Closed Beta di Payday 3 si svolgerà da mercoledì 2 agosto a lunedì 7 agosto 2023 su Xbox Series X|S e PC via Steam (su PlayStation 5 non è attualmente prevista). Trattasi di un test tecnico il cui scopo è quello di raccogliere il maggior quantitativo possibile di dati e feedback al fine di migliorare l'esperienza di gameplay. In altre parole, potrebbero verificarsi dei disservizi, ma fa parte del gioco.

Come partecipare alla Closed Beta di Payday 3

Trattandosi di una Closed Beta, l'accesso non sarà libero. Gli interessati sono dunque interessati ad avanzare la loro richiesta di partecipazione e sperare di essere selezionati da Starbreeze.

Su PC, è sufficiente recarsi sulla pagina Steam di PayDay 3 e cliccare sul pulsante verde "Tichiedi l'accesso";

Su Xbox Series X|S, bisogna entrare nell'Insider Hub, e cercare Payday 3 tra le Preview disponibili.

Le selezioni avverranno in maniera del tutto casuale, dunque non c'è modo di aumentare le chance di partecipazione. Non saranno privilegiati neppure i giocatori che hanno preordinato il gioco, indipendentemente dall'edizione scelta. A loro volta, coloro che saranno selezionati non potranno invitare i propri amici a giocare. In compenso, saranno liberi di catturare immagini e video, ed effettuare degli streaming.

Quali sono i contenuti della Closed Beta di Payday 3?

I partecipanti alla Closed Beta di Payday 3 avranno l'opportunità di testare una rapina, quattro rapinatori e la maggior parte delle armi e degli oggetti cosmetici. I progressi conseguiti non potranno essere importati nella versione completa del gioco.

Nell'augurarvi buona fortuna, vi ricordiamo che l'uscita della versione completa di Payday 3 è prevista per il 21 settembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Game Pass.