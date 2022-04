Payday 3 confermato per il 2023, lo sviluppo procede bene

Gli sviluppatori di Payday 3 hanno tranquillizzato tutti i fan preoccupati per il gioco, poiché tutto sta procedendo nel migliore dei modi. A confermarlo sono stati alcuni importanti membri di Starbreeze nel corso di un evento organizzato su Reddit.

Proprio qualche giorno fa si è tenuta infatti sul social network una sessione di domande e risposte con alcuni esponenti della software house, i quali hanno risposto alle curiosità dei giocatori. Stando alle parole degli sviluppatori, il gioco è attualmente in piena fase di produzione e la finestra di lancio continua ad essere il generico 2023. Qualcuno ha provato ad estrapolare qualche dettaglio aggiuntivo sul progetto, cercando di comprendere quale sarà il motore grafico utilizzato e, secondo le risposte degli esponenti di Starbreeze, non vi è ancora una certezza in tal senso. Sembrerebbe che il team sia attualmente in fase di decisione e la scelta avverrà tra l'Unreal Engine 4 e l'Unreal Engine 5. Purtroppo non sono stati svelati ulteriori dettagli sullo sparatutto a base di rapine, che vi ricordiamo sarà ambientato a New York e sarà un sequel dei primi due capitoli.

Vi ricordiamo che Koch Media ha salvato Payday 3, firmando un accordo con gli sviluppatori e diventando il nuovo publisher del progetto.