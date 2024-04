Payday 3 - Day One Edition a META' PREZZO! Guida la banda più temuta

Payday 3 - Day One Edition è il videogame tanto atteso avente come protagonista la leggendaria Payday gang, una banda di criminali che rievoca quanto visto nel secondo capitolo de Il cavaliere oscuro. Soprattutto nelle primissime scene. E' infatti temuta da polizia e dagli stessi criminali. Il gioco è scontato del 50% e lo pagherai solo 20,61 euro!

Con questo gioco per PS5 darai sfogo alla tua voglia di fama e ricchezze. Oltre all'oro, ai contanti, ai gioielli e a qualsiasi altro oggetto di valore in cui ti imbatterai, potrai sviluppare una notevole collezione di armi, oggetti estetici e riconoscimenti.

In PAYDAY 3 avrai piena facoltà di decidere come affrontare la rapina. Le scelte sono infinite e ognuna di esse cambierà notevolmente gli eventi del gioco. Avrai anche modo di scegliere i tuoi collaboratori per le tue missioni criminali.

Potrai avvalerti degli amici storici ma anche di quelli che incontrerai strada facendo.

La banda agisce in modo anarchico, senza troppi schemi, né piani. La maschera è quella di sempre: simile a quella di un pagliaccio ma con in aggiunta alcuni simboli personali. Non manca anche la bandiera degli Stati Uniti.

