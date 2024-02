Payday 3 delude: vendite molto al di sotto delle aspettative di Starbreeze

Payday 3 si è reso protagonista di un lancio sfortunato, e sembra che i guai per lo shooter cooperativo si siano protratti anche nei mesi successivi. Starbreze ha infatti confermato che il titolo sta ampiamente deludendo le aspettative di vendita della compagnia.

Starbreeze ha spiegato che il gioco sta offrendo risultait a "livelli significativamente inferiori" di quanto vorrebbe. Lo studio ha confermato che le vendite e l'attività dei giocatori sono molto al di sotto delle aspettative e che il rilancio del titolo rimane il suo "obiettivo principale e la priorità assoluta". Il titolo attualmente ha una valutazione "mista" su Steam con oltre 36.000 recensioni da parte degli utenti, sebbene la stragrande maggioranza delle valutazioni recenti sia "per lo più negativa". A gennaio, Starbreeze ha dichiarato di aver formato una "squadra d'assalto di sviluppatori veterani" per aiutare a rimodellare il gioco a breve e lungo termine. Nel suo report di fine anno per il 2023, la società ha confermato il piano strategico e ha suggerito che ascoltando il feedback dei giocatori e lavorando a stretto contatto con il partner di co-pubblicazione Plaion sarebbe stato possibile superare il periodo negativo.

"Ci sono molti esempi nel settore dei giochi, in cui un periodo iniziale problematico sul mercato si trasforma in un successo a lungo termine. Non esiste una ricetta semplice disponibile, ma un filo conduttore degli esempi positivi è prendere a cuore le critiche dei giocatori, avere il coraggio di sostenere il proprio titolo e mantenere un dialogo aperto e onesto con gli azionisti", ha scritto in merito alla questione Starbreeze. "Questo è esattamente ciò che stiamo facendo ora con Payday 3. Poche aziende hanno la fortuna di avere un marchio forte come Payday. In un momento in cui il nostro gioco di punta è in declino, Payday 2 è andato leggermente meglio del previsto dal punto di vista finanziario e con più di 400.000 giocatori attivi in ​​singoli mesi durante il trimestre. Ciò dimostra la forza del marchio e il nostro potenziale di portarli su Payday 3 man mano che manteniamo i nostri impegni".