Payday 3 esce su Xbox Game Pass sin dal lancio?

Oltre ad aver provato Payday 3, abbiamo avuto il piacere di intervistare il producer e lead designer Per Storløkken, il quale ci ha raccontato i segreti del gameplay e altri aspetti del gioco, tra cui la scelta di debuttare su Xbox Game Pass sin dal day one.

Abbiamo chiesto a Per cosa ne pensi dell'opportunità di far uscire il gioco su Xbox Game Pass al lancio e quali vantaggi può portare questa strategia di mercato che mira ovviamente a dare al prodotto una notevole visibilità grazie all'ottimo successo del servizio in abbonamento di Microsoft.

"Innanzitutto Game Pass non ha influenzato il modo in cui abbiamo lavorato al gioco" afferma Per Storløkken, che poi continua: "è un'opportunità molto interessante soprattutto in ambito console perché ci permetterà di costruire una solida community sin dal primo giorno. Penso che si apriranno molte opzioni degne di attenzione per il futuro e Game Pass ci permetterà di avere una base da cui partire sin dal lancio."

Payday 3 è atteso per il 21 settembre 2023 su PC, Xbox Series X/S e PS5, sin dal lancio anche su Game Pass come abbiamo visto, pur non trattandosi di una esclusiva Xbox. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Payday 3.