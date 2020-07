Payday 3: per finanziare lo sviluppo del gioco occorrono 26 milioni di dollari

Il Covid-19 ha colpito tutti i lati dell'economia, perfino l'industria dei videogiochi, nonostante sia la meno disastrata. Starbreeze, la casa di sviluppo di Payday 2, a causa dei problemi provocati dalla pandemia, sta cercando 26 milioni di dollari per finanziare lo sviluppo di Payday 3.

Per farlo, ha intenzione di vendere delle azioni di classe A e B (le prime, sono più importante rispetto alle seconde). Questa scelta è stata approvata dai quattro maggiori azionisti dell'azienda svedese: Swedbank Robur, Första AP-fonden, Digital Brothers e Fjärde AP-fonden, che in totale posseggono il 40% della quota capitale e il 57% dei diritti di voto.

Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, il 70% del totale raccolto verrà utilizzato per lo sviluppo del terzo titolo della trilogia. Il restante 30%, invece, verrà utilizzato per ripagare i debiti del "quasi collasso" di Starbreeze avvenuto alla fine del 2018. Il piano era quello di cercare un nuovo publisher per Payday 3 nella prima metà del 2020; interrotto bruscamente a causa dell'emergenza legata al coronavirus.

La compagnia, infatti, ha interrotto i colloqui con "diversi importanti partner editoriali". Una riunione con i maggiori azionisti è prevista per il 13 agosto 2020, anche se la maggior parte di essi ha già approvato la strategia che ha in mente la software house.

Quando uscirà Payday 3? Attualmente il gioco è programmato per il lancio nel 2022 o 2023.