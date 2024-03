Payday 3, che flop! Payday 2 ha 43 volte i giocatori online su Steam del suo sequel

Come visto durante la recensione di Payday 3, quando si organizza una rapina non tutto fila liscio. Molto spesso, infatti, ci si può imbattere in problematiche post-lancio di non poco conto, le quali contribuiscono a creare un contesto disastroso. Ad oggi, infatti, Payday 3 ha soltanto una "manciata" di giocatori attivi in contemporanea su Steam.

Ma quanti, per l'esattezza? Troppo pochi, come visto anche dalla serie di motivazioni che hanno portato al licenziamento del CEO di Starbreeze per le scarse vendite di Payday 3: mentre Payday 2 ha all'attivo ben 21,774 giocatori su Steam, Payday 3 arriva a soli 503 giocatori. Se di per sé questo risultato e tutt'altro che in linea con le rosee aspettative del day one, lo è ancor meno se raffrontato con lo storico dell'ultima iterazione su Steam.

Payday 3 ha meno di 1000 utenti online in contemporanea da inizio anno e tale risultato ha continuato ad avere un'impennata verso il basso, fino ai picchi più recenti che raggiungo anche un massimo di 117 utenti. Se si fa un rapido confronto tra i numeri di Payday 2 e quelli di Payday 3, è possibile notare che il primo ha in questo istante un quantitativo di player attivi pari a quanto fatto dal suo predecessore, moltiplicato poi per 43 (approssimazione per difetto). Sebbene l'ultima iterazione sia ben lontana dai picchi di settembre 2023, l'avventura targata Starbreeze ha sempre meno rapinatori che popolano i server online.

