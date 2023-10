Payday 3, il giorno del grosso update arriva, ma non la patch: aggiornamento rimandato

La giornata del 5 ottobre avrebbe dovuto essere importante per i fan dell'ultima produzione targata Starbreeze: oggi, infatti, era stato previsto un grosso update di Payday 3 per risolvere i problemi di matchmaking. Il day one del corposo aggiornamento è giunto, ma non la patch: il team di sviluppo di Payday 3 ne ha rimandato la pubblicazione.

A distanza di pochi giorni dalla comunicazione ufficiale circa la roadmap dei DLC di Payday 3 in arrivo fino al 2024, il team alle prese con il progetto ha rilasciato delle scuse pubbliche circa l'accaduto di cui sopra: "siamo estremamente dispiaciuti per questo, ma abbiamo deciso di rimandare la patch prevista per oggi per garantirne la stabilità". La decisione di rinviare il grosso update di Payday 3 sarebbe da ricercare nel desiderio di una maggior riuscita dei lavori compiuti dagli sviluppatori.

Fortunatamente, però, gli amanti della produzione online sequel di Payday 2 non dovranno attendere ancora molto: la finestra di manutenzione dei server di Payday 3 è prevista dal 6 al 10 ottobre 2023. La patch prevista per questo arco di tempo di quattro giorni dovrebbe garantire un miglioramento dell'esperienza online di tutti i giocatori, ma non ci resta che attendere ancora un po' per saperne di più. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Payday 3: quando si organizza una rapina, non tutto fila liscio, ed il ritorno all'azione del nuovo capitolo del noto sparatutto non è andato come previsto.