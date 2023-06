Payday 3: leak svela la data di lancio del nuovo capitolo della serie FPS

Payday 3 è ufficialmente atteso entro la fine del 2023, ma un leak sembra aver anticipato l'esatta data di lancio del nuovo capitolo della nota serie first person shooter, che come di consueto metterà i giocatori nei panni dei membri di una banda di abili rapinatori.

Come ci anticipa l'account Twitter di Aggiornamenti Lumia, che è solita scandagliare gli store online per reperire informazioni sui giochi in arrivo, sembra proprio che Payday 3 sarà disponibile a partire dal 21 settembre di quest'anno, rispettando in questo modo la previsione di Starbreeze di pubblicare lo sparatutto entro la fine del 2023.

Pur vero che di Payday 3 abbiamo ancora visto molto poco, Starbreeze è presumibilmente già in fase avanzata di sviluppo, considerando che ci sono già piani per i DLC e che il primo video gameplay è previsto per la stagione estiva. Che il titolo possa finalmente mostrarsi in azione durante il Summer Game Fest che si terrà giovedì 8 giugno?

Nell'attesa di scoprire se ci sarà davvero a breve un trailer corredato dall'annuncio ufficiale della data di lancio e dalla diffusione di nuove informazioni sulla produzione, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Payday 3 come preparazione per il prossimo grande colpo della serie targata Starbreeze.