Payday 3, la modalità Offline potrebbe davvero diventare realtà: i piani di Starbreeze

Disponibile dallo scorso 21 settembre, il lancio di Payday 3 è stato afflitto da problemi tecnici e server instabili, costringendo Starbreeze Studios a scusarsi con i fan. Il difficile debutto e le conseguenti recensioni negative su Steam potrebbero aver convinto il team ad attuare importanti cambiamenti al gioco.

Tra i possibili contenuti in arrivo su Payday 3 si è parlato anche di una modalità Offline che andrebbe così a rimuovere l'Always Online che attualmente caratterizza il nuovo episodio della serie, nonostante sia possibile giocare anche in solitaria e con compagni di squadra mossi dall'IA. L'ipotesi del gioco Offline sembra stia divenendo sempre più concreta dato che Starbreeze Studios starebbe già indagando su come implementarlo in seguito ai problemi che hanno afflitto il debutto dell'opera.

In una dichiarazione ufficiale, gli sviluppatori hanno riconosciuto che il matchmaking non ha funzionato al lancio come previsto, non rispettando i risultati emersi dai test effettuati prima del debutto sul mercato. I server non sarebbero quindi riusciti a reggere l'ampio flusso di giocatori che si sono connessi al day one, sebbene da quel momento la situazione sia sensibilmente migliorata e Starbreeze continui a lavorare costantemente con i propri partner per perfezionare ancora di più la stabilità dell'infrastruttura online.

Lo studio svedese sta in ogni caso valutando ogni tipo di opzione per cambiare in meglio la situazione, lasciando chiaramente intendere che la rimozione dell'Always Online è un'ipotesi molto concreta: "Sul breve termine, l'obiettivo di Starbreeze è assicurare un'esperienza soddisfacente per i giocatori. Sul lungo termine, si sta valutando l'ipotesi di trovare nuovi partner per i servizi matchmaking e rendere Payday 3 meno dipendente dai servizi online", dichiara la compagnia. Vedremo dunque se Starbreeze permetterà per davvero il gioco Offline in futuro, un'opzione che sarebbe indubbiamente gradita da diversi utenti.