Payday 3 tra modalità offline e importanti novità: Starbreeze a ruota libera

Anche se le vendite di Payday 3 sono state deludenti, Starbreeze Studios non intende arrendersi con il suo heist game e continua a lavorare duramente per implementare diverse novità nel prossimo futuro. Tra queste c'è anche una modalità offline, con lo studio svedese che ha spiegato come vuole impostarla.

L'offline verrà aggiunto attraverso due fasi distinte: nella prima sarà caratterizzato da una modalità single player alla quale i giocatori potranno accedere liberamente, sebbene progressioni e ricompense richiederanno comunque di essere connessi online per essere registrate. Nella fase successiva invece la connessione costante a Internet non sarà più necessaria, sebbene rimanga comunque necessaria occasionalmente per registrare i propri progressi.

Tra gli altri piani di Starbreeze Studios c'è inoltre l'intenzione di rivedere il matchmaking rendendolo molto più efficiente, accompagnato da un rinnovato sistema di progressione non più basato sulle sfide (che daranno invece premi cosmetici) ma sul completamento delle rapine. Nel corso dell'anno verranno introdotte anche nuove funzionalità social e cooperative, e verrà implementata anche una funzione di Partita Rapida per il sistema attuale.

Starbreeze pubblica poi un elenco di migliorie che intende implementare nel prossimo futuro:

Quickplay v1

Loadout rinominato

Distribuzione di piccoli contenuti aggiuntivi a cadenza regolare

Migliorie per i controller

Possibilità di votare l'eliminazione di utenti

Modificatori furtivi a rotazione

Pulsante "Non Pronto"

Una funzione che consente di giocare subito di nuovo

Una funzione per riunire gli utenti in un party dopo la partita

Attività quotidiane con tanto di ricompense

Venditore di maschere con inventario a rotazione settimanale

Migliorie per la ruota di comunicazione v1

Per implementare tutti questi cambiamenti e migliorie Starbreeze ha messo un nuovo team di veterani al lavoro sugli update di Payday 3. Adesso non resta che attendere l'arrivo di tutti questi aggiornamenti.