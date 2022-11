Payday 3 non tarderà: Starbreeze riconferma il lancio nel 2023

Mentre Payday 2 continua a far registrare numeri più che soddisfacenti, i ragazzi di Overkill Software continuano a sviluppare Payday 3 sotto l'egida di Starbreeze Studios e circondati da un silenzio che non accenna a rompersi.

Annunciato nell'ormai lontano 2016, lo sviluppo di Payday 3 è cominciato nel 2016 presso Overkill Software, ma ha faticato ad ingranare a causa delle difficoltà finanziarie di Starbreeze e per l'assenza prolungata di un publisher a garantire i fondi necessari. Tutto ha ripreso ad andare per il verso giusto a partire dal marzo del 2021, quando gli autori svedesi hanno siglato un accordo con Koch Media, ora nota come Plaion, per la distribuzione sotto etichetta Prime Matter.

Sebbene il gioco non si sia mai fatto vedere (se escludiamo un timido screenshot datato 2020), nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti il CEO di Starbreeze Tobias Sjogren ha provveduto a tranquillizzare investitori e giocatori spiegando loro che lo sviluppo di Payday 3 sta procedendo regolarmente e che la finestra di lancio è ancora fissata nel 2023. La dichiarazione: "Lo sviluppo di Payday 3 sta procedendo secondo i piani, e assieme con il nostro partner per la co-pubblicazione, Plainon (che ha cambiato il suo nome dal precedente Koch Media Group), stiamo lavorando sodo per assicurare un lancio di successo nel 2023. Diverse persone stanno aspettando ulteriori informazioni sulla data di lancio esatta e di vedere i contenuti del gioco, e forniremo aggiornamenti con l'approssimarsi del lancio".

Durante il medesimo incontro, il CEO ha anche evidenziato il successo continuativo di Payday 2, che ancora provvede a portare introiti alla compagnia, e l'incremento programmato del personale da 152 a 156 dipendenti, resosi necessario in vista delle fasi finali dello sviluppo di Payday 3. Pronti ad assaltare le banche di New York nei panni dei rapinatori originali?