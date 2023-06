In Payday 3 gli ostaggi saranno una risorsa: tutti i dettagli sulla nuova meccanica

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un video dagli sviluppatori di Payday 3, grazie al quale è stato possibile scoprire una meccanica inedita del terzo capitolo della serie di sparatutto a base di rapine.

Stando a quanto dichiarato dagli esponenti di Starbreeze Studio, in Payday 3 potremo avviare delle trattative con la polizia e scambiare gli ostaggi. Sembrerebbe quindi che tutti i civili che resteranno sotto il controllo della banda potranno fungere da risorsa per effettuare negoziazioni ed ottenere in cambio strumenti utili per la fuga. Si tratta questa di un'ottima notizia, poiché lascia intuire che la terza iterazione della serie avrà una maggiore profondità in termini di gameplay e non è da escludere che vi siano anche altre novità che la distingueranno rispetto ai suoi predecessori.

In attesa di poterne sapere di più anche sulle altre meccaniche inedite, vi ricordiamo che Payday 3 verrà aggiornato all'Unreal Engine 5 solo dopo l'uscita e che la versione in arrivo nei negozi girerà grazie all'UE4. Per chi non lo sapesse, il gioco sarà disponibile a partire dal 21 settembre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Tutti gli abbonati a PC e Xbox Game Pass potranno inoltre scaricarlo sin dal day one senza costi aggiuntivi.