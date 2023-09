Payday 3, Pearl e Joy si uniscono alla gang: ecco i piani post-lancio

Dopo averci invitati a partecipare all'Open Beta di Payday 3 su Steam e Xbox, Starbreeze e Deep Silver svelano i piani di supporto post-lancio e presentano Pearl e Joy, i nuovi membri della gang che avremo modo di interpretare sin dal day one dello sparatutto cooperativo.

Ad accompagnare il reveal dei nuovi personaggi femminili di Payday 3 troviamo un video che ci aiuta a familiarizzare con le nuove reclute della gang e il rispettivo background narrativo. Pearl viene descritta come "un'esperta artista della truffa e un'infiltrata che si trova a suo agio sia nel gestire le truffe di strada che nel fare a pugni con i ricchi e i famosi, se serve a raggiungere l'obiettivo. Non lascia nulla al caso ed è raro che le cose non vadano come vorrebbe. Ma se la situazione lo richiede, non disdegna le armi da fuoco. E non fatevi ingannare: è una combattente feroce".

Joy, invece, è una geniale hacker ed esperta di sicurezza, nonché "una spietata cacciatrice. Ha una totale mancanza di rispetto per l'autorità e un senso dell'umorismo contorto, ma in una rapina è un asso nella manica". Per l'occasione, Starbreeze snocciola le espansioni e gli aggiornamenti previsti per il primo anno dopo il lancio di Payday 3:

DLC 1 – Syntax Error è previsto per l’inverno 2023

è previsto per l’inverno 2023 DLC 2 – Boys in Blue è previsto per la primavera del 2024

è previsto per la primavera del 2024 DLC 3 – The Land of the Free uscirà nell'estate del 2024

uscirà nell'estate del 2024 DLC 4 – Fear and Greed previsto per l'autunno 2024

Il lancio di Payday 3 è previsto per il 21 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass. Se volete saperne di più sull'ultimo capitolo dell'esperienza FPS a vocazione cooperativa di Starbreeze, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Payday 3 tra gameplay, motore grafico e progressione.