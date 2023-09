Payday 3, pronti per l'Open Beta? I quattro criminali in azione su Steam e Xbox

Dopo aver promesso un lungo supporto post-lancio per Payday 3, Starbreeze e Deep Silver chiamano a raccolta tutti gli appassionati della serie annunciando l'imminente apertura di una fase di Open Beta Tecnica su PC (Steam) e piattaforme Xbox.

La fase di beta testing organizzata da Starbreeze non richiederà alcun genere di chiavi di accesso e presenterà i medesimi contenuti della beta a porte chiuse tenutasi ad agosto: si tratta quindi di una versione del gioco risalente ad aprile 2023 e non si tratta di una rappresentazione finale di Payday 3.

Fatta questa dovuta precisazione, gli sviluppatori riferiscono che questa Open Beta li aiuterà a finalizzare i lavori sul titolo in vista della commercializzazione, identificando eventuali problemi nel sistema di gestione dei server e dell'infrastruttura online.

I partecipanti alla beta pubblica di Payday 3 potranno assumere i panni (e le maschere da clown) di Dallas, Hoxton, Chains e Wolf: il quartetto di criminali incalliti potrà darsi alla pazza gioia nella modalità No Rest for the Wicked, una rapina classica che darà ai giocatori l'opportunità di cimentarsi in sfide al cardiopalma con l'obiettivo di rubare tutti i contanti del caveau di una piccola banca. Quanto al gameplay, sono previste delle limitazioni nel Livello di Infamia (22) e nel Livello di Potenziamento delle Armi (8) raggiungibile dal proprio alter-ego.

L'Open Beta di Payday 3 si terrà dall'8 all'11 settembre su PC e Xbox. L'accesso alla beta può avvenire tramite il sito ufficiale del gioco, la pagina di Payday 3 su Steam e l'Hub App di Xbox Insider su Xbox Series X|S. Il lancio del titolo è invece previsto per il 21 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sui segreti di Payday 3, dal gameplay al motore grafico.