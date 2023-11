Payday 3 prosegue la strada verso la redenzione: tanti contenuti in arrivo a fine novembre

Per il lancio di Payday 3 non tutto è filato liscio: i ragazzi degli studi Starbreeze ne sono perfettamente consapevoli e lo confermano preannunciando l'arrivo di tanti contenuti inediti e 'nostalgici' con gli aggiornamenti gratuiti previsti da qui a fine mese.

Di ritorno sui social per informarci sulle sorprese in arrivo, il team di Starbreeze ritorna sulle critiche mosse dalla community nella fase di lancio di Payday 3 per riferire la propria intenzione di voler risolvere alcuni dei problemi segnalati dai giocatori con la reintroduzione di due attività 'classiche' di Payday 2, vale a dire le rapine "Turbid Station" e "Cook Off".

Il ritorno di due delle modalità più apprezzate dagli utenti di Payday 2 farà da sfondo a ulteriori novità che coinvolgeranno ogni altro aspetto dell'esperienza sparatutto del terzo capitolo della serie. La software house svedese spiega ad esempio di aver lavorato su un set inedito di animazioni per le interazioni, su una nuova arma e su oltre 200 correttivi. Di particolare interesse è poi l'impegno profuso da Starbreeze nell'ampliamento della rosa di potenziamenti dei rapinatori con l'aggiunta delle abilità Transporter. Spazio anche a nuovi brani composti da Gustavo Coutinho e dalle animazioni per ispezionare le armi impugnate dal proprio alter-ego mascherato.

Tutti questi interventi, previsti con un aggiornamento gratuito in rollout entro fine novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, andranno a sommarsi a quelli già compiuti dal team di Stoccolma con la Patch 1.0.1 scacciacrisi di Payday 3 d'inizio novembre.