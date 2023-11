Payday 3 prova a uscire dalla crisi: un mare di migliorie con la Patch 1.0.1

Gli studi Starbreeze riferiscono di aver risolto i problemi per il lancio dell'update di ottobre di Payday 3 e lo confermano premurandosi di avviare il rollout della Patch 1.0.1, un aggiornamento che promette di introdurre tantissime migliorie, ottimizzazioni e modifiche nello sparatutto cooperativo.

L'update di Payday 3 disponibile da oggi giovedì 2 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S risolve alcune delle criticità più segnalate dalla community, come i crash legati all'utilizzo dell'upscaler DLSS o all'indirizzo IP e la chiusura forzata del gioco causata dall'esplosione multipla di granate.

Le fucine digitali di Starbreeze riferiscono poi di aver risolto decine di altri problemi e di aver migliorato le prestazioni del titolo su tutte le piattaforme. Scorrendo le note della patch è poi impossibile non citare il gran numero di interventi compiuti dalla software house svedese nel bilanciamento del gameplay e nell'ottimizzazione del comparto grafico, come pure nella fruibilità dell'interfaccia e nella gestione di aspetti come l'intelligenza artificiale dei nemici e il sistema di collisioni.

Se non ci credete, date un'occhiata all'elenco completo delle modifiche e delle aggiunte apportate dalla Patch 1.0.1 che trovate nel link in calce alla notizia, ma prima vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Payday 3.