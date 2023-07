Payday 3: quali sono i requisiti della versione PC del gioco?

Siete pronti ad un mese di settembre anche all'insegna dell'amato sparatutto di Starbreeze Studios e Deep Silver? Dopo gli ultimi dettagli sulle microtransazioni e il season pass di Payday 3, è tempo di prepararsi a scendere in campo mettendo in atto folli colpi per dare vita alla rapina perfetta in termini di pianificazione ed esecuzione.

L'attesa attorno al gioco è senza alcun dubbio elevata, complice il nuovo video gameplay di Payday 3 dedicato al lato stealth dello sparatutto. L'ultima presentazione del comparto ludico del titolo ha riacceso il desiderio dei giocatori e, in tutta risposta, Satrbreeze Studios e Deep Silver hanno pubblicato su Steam i requisiti minimi e consigliati per la versione PC. Pronti a conoscere le componenti hardware necessarie per prepararsi al meglio ai nuovi colpi?

Requisiti di sistema minimi Payday 3 su PC

Sistema operativo: Windows 10;

Processore: Intel Core i5-9400F;

Memoria: 16 GB di RAM;

Scheda video: Nvidia GTX 1650 (4GB);

Connessione Internet a banda larga.

Requisiti di sistema consigliati Payday 3 su PC

Sistema operativo: Windows 10;

Processore: Intel Core i7-9700K;

Memoria: 16 GB di RAM;

Scheda video: Nvidia GTX 1080 (8GB).

Non stupisce affatto la presenza della dicitura "Connessione Internet a banda larga" tra i requisiti del gioco, soprattutto alla luce della recente conferma della necessità di avere una connessione online per giocare a Payday 3.