Payday 3: rivelati i dettagli delle microtransazioni e del Season pass

Nelle FAQ pubblicate nel sito ufficiale del gioco, in risposta all'indignazione di alcuni fan, sono stati pubblicati tutti i dettagli del Season Pass di Payday 3, assieme al funzionamento delle microtransazioni in game.

Questo terzo episodio darà ai giocatori la possibilità di utilizzare soldi veri per acquistare dei Crediti Payday. Sul sito viene subito dopo specificato che tali crediti saranno utilizzati unicamente per elementi cosmetici e non interverranno in alcun modo sul gameplay.

Questo approccio lascia dunque intendere che Payday 3 seguirà le orme del suo predecessore, conservandone il modello di base e tutelando il gioco dal trasformarsi in un pay-to-win, una delle regole di buon costume per tutelare i titoli multigiocatore.

Quanto al pass stagionale, la terza iterazione della serie permetterà di scegliere fra il Silver Season Pass, che offre ai giocatori i primi sei mesi di DLC, composto da 2 rapine, 2 Tailor pack (Abiti) e 2 pacchetti di armi, oppure il Golden Season Pass, grazie a cui i giocatori riceveranno un anno di DLC, che include 4 rapine, 4 Tailor pack (Abiti) e 4 pacchetti di armi. Sono già stati condivisi anche tutti i DLC in arrivo nel primo anno di Payday 3.

Ciò nonostante, ci sono ancora alcune controversie che aleggiano sul gioco. Se i dettagli condivisi tramite FAQ sono anche il rimedio per sedare l'indignazione di alcuni fan, una buona fetta di pubblico si dimostra ancora ostile alla scelta di rendere Payday 3 un gioco online-only. Ciò significa che anche la campagna in single player richiederà una connessione a internet.