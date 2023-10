Payday 3, una roadmap di tutto rispetto: ecco i DLC in arrivo fino al 2024

Nell'incertezza di quelli che saranno i prossimi piani di Starbrezze, soprattutto alla luce di alcune problematiche emerse con il lancio dell'ultimo titolo ma che sembrerebbero essersi concluse con la maggior stabilità dei server di Payday 3 negli ultimi giorni, giungono informazioni sul futuro dei contenuti in arrivo sul gioco.

Con una comunicazione lampo giunta via Twitter/X, lo studio di sviluppo ha rivelato i contenuti della roadmpap di Payday 3. Più nel dettaglio, sappiamo quelli che saranno i DLC in uscita dall'inverno 2023 sino all'autunno 2024, cioè fino alla fine dell'anno che deve ancora arrivare. L'anno uno del gioco, dal titolo "The Bad Apple" in inglese, sarà composto dalla seguente mole di elementi in-game aggiunti:

DLC 1 Syntax Error;

DLC 2 Boys in Blue;

DLC 3 The Land of the Free;

DLC 4 Fear and Greed.

Come se ciò non bastasse, in Payday 3 arriveranno anche tantissimi contenuti di varia natura: la descrizione dell'infografica pubblicata da Starbreeze cita "eventi stagionali, personaggi giocabili, linee di abilità, nuovi nemici, armi, update Unreal Engine 5, cosmetici, nuove funzionalità, quality of life e molto altro". L'attesa per l'avvenire di Payday 3 si fa sentire: che i piani di Starbreeze di una modalità offline per Payday 3 possano diventare realtà? Non ci resta che attendere per saperne di più.