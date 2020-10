Payday 3 sta prendendo forma: primo screenshot, Unreal Engine confermato

Sono stati anni molto difficili per Starbreeze, che dopo il fallimento commerciale di Overkill's The Walking Dead ha dovuto affrontare dei seri problemi di natura economica, che non sono ancora stati del tutto superati. Nonostante ciò, sta portando avanti lo sviluppo di Payday 3, seguito della sua serie di maggior successo.

Il gioco, che presumibilmente si trova ancora in uno stadio precoce dello sviluppo, non si era mai mostrato fino ad oggi, quando gli sviluppatori hanno deciso di fare un duplice regalo ai giocatori in occasione del raggiungimento del traguardo dei 100 mila seguaci su Twitter. Innanzitutto, hanno svelato che Payday 3 sta prendendo forma grazie all'Unreal Engine, anche se non ci è dato sapere di quale versione si tratti (UE4 o UE5?). Inoltre, hanno condiviso il primo screenshot di Payday 3, che potete ammirare anche voi dirigendovi in calce. Nello scatto, che non mostra una scena di gameplay vera e propria, è visibile un criminale con indosso la caratteristica maschera intento a smanettare su un computer, probabilmente alla ricerca di informazioni riservate. Il livello di dettaglio appare di buon livello: provate a zoomare sui capelli dell'uomo, ad esempio.

Payday 3 dovrebbe vedere la luce entro il 2022/2023 su PC e le piattaforme di prossima generazione. Purtroppo, le notizie più recenti non sembrano molto confortanti: Starbreeze è ancora alla ricerca di un publisher, oltre che di 26 milioni di dollari per garantire il completamento dello sviluppo.