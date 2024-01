Payday 3, Starbreeze non si arrende: un nuovo team di veterani al lavoro sugli update

Payday 3 non ha avuto un inizio semplice: il lancio avvenuto lo scorso settembre è stato pieno di problemi ed i successivi aggiornamenti non sono riusciti a risollevare completamente la situazione. Ma Starbreeze Studios non ha intenzione di gettare la spugna e, anzi, passa al contrattacco.

Attraverso un comunicato ufficiale rivolto ai giocatori, lo studio svedese rivela di aver messo in piedi un nuovo team di veterani già al lavoro su Payday 3 con l'obiettivo di migliorarlo sempre di più tramite i futuri aggiornamenti. "Sappiamo bene che tanti di voi non sono soddisfatti con lo status attuale del gioco. Sin dal lancio abbiamo letto i vostri commenti, e per mettere in azione i vostri feedback abbiamo assemblato un gruppo di sviluppatori veterani provenienti dai team di design, community, comunicazione e produzione con lo scopo di rendere Payday 3 all'altezza delle vostre aspettative", dichiara Starbreeze.

"Questo team - procede la compagnia - sta attualmente pianificando una strategia, decidendo cosa trasformerà il gioco nell'esperienza che vi aspettereste da un Payday sia nel breve che nel lungo termine. Stiamo attenti a non reagire soltanto, ma di studiare una alla volta ogni possibile miglioria con la cura, la dedizione e la pianificazione che meritano. Il prossimo febbraio comunicheremo un piano concentrato sulle prossime migliorie e su quando verranno implementate all'interno del gioco". Starbreeze vuole dunque muoversi con serietà nel tentativo di perfezionare sempre di più l'ultimo episodio di Payday e lasciarsi così alle spalle tutte le difficoltà incontrate finora, le quali non hanno comunque impedito a Payday 3 di generare 46 milioni di dollari in ricavi.

Nonostante ciò Payday 3 ha avuto risultati inferiori alle aspettative di Embracer Group, in ogni caso fiduciosa su una ripresa dell'heist game disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.