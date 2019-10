Payday 3: Starbreeze punta a pubblicare il gioco tra 2022 e 2023

Il primo annuncio di Payday 3 da parte del team di Starbreeze Studios risale all'ormai piuttosto lontano maggio 2016. Da allora, tuttavia, non sono state condivise molte informazioni sul gioco.

Un primo aggiornamento in merito al suo sviluppo era stato condiviso dal CEO della compagnia, Bo Andersson Klint, nel corso del febbraio 2017. In quell'occasione, era stato ufficialmente confermato che Payday 3 era entrato in pre-produzione. Ora, Starbreeze conferma la finestra di lancio prevista per l'approdo del terzo capitolo della serie sul mercato videoludico. Nell'ambito di un report finanziario legato al riassetto della compagnia, infatti, quest'ultima ha espresso l'intenzione di pubblicare il gioco in un periodo compreso tra 2022 e 2023. Purtroppo, oltre a questa specifica informazione, non sono stati resi noti ulteriori dettagli in merito al progetto.



La collocazione temporale della release di Payday 3 potrebbe a questo punto indicare un possibile arrivo del gioco su console di prossima generazione. Sia la nuova ammiraglia Xbox, ad ora nota al pubblico come Project Scarlett, sia la futura PlayStation 5 di casa Sony approderanno infatti sul mercato nel corso degli ultimi mesi del 2020. Ad ora, tuttavia, il team di sviluppo di Payday 3 non si è espresso su quelle che saranno le piattaforme di pubblicazione del gioco.