Payday 3: Starbreeze è ancora alla ricerca di un publisher

Ad oltre 3 anni dal suo annuncio ufficiale, Payday 3 non ha ancora trovato un publisher che si occupi della sua pubblicazione e distribuzione. Starbreeze ha però fatto sapere che si sta impegnando per riuscire a firmare un accordo con il giusto editore entro la prima metà dell'anno in corso.

Starbreeze vuole continuare a puntare sulla serie, complice anche l'ottimo riscontro ottenuto da Border Crossing Heist, ultimo DLC di Payday 2 pubblicato lo scorso ottobre, e vuole quindi trovare un partner che sia in grado di valorizzare l'uscita del gioco ma anche capace di supportarlo nel lungo periodo esattamente come accaduto con il lungo capitolo.

"Il successo del DLC è un buon segno e conferma l'interesse del pubblico verso un futuro lancio di Payday 3" afferma la compagnia in una breve nota stampa.

Sono inoltre previsti ulteriori aggiornamenti quest'anno per Payday 2, lo studio svedese sembra essere tornato in forza dopo la massiccia ristrutturazione che ha tenuto impegnata l'azienda per un lungo periodo, a seguito delle difficoltà economiche riscontrate in seguito ai deludenti risultati di Overkill's The Walking Dead, titolo accolto negativamente da pubblico e critica.

Secondo i piani Payday 3 uscirà tra il 2022 e il 2023, al momento però si tratta più di una speranza che di una ipotesi concreta, in mancanza di un publisher è difficile fissare una deadline precisa.