Payday 3: il lato stealth dello sparatutto nel nuovo video gameplay

Dopo aver svelato il gameplay di Payday 3 durante l'Xbox Games Showcase di giugno, Starbreeze Studios e Deep Silver ci reimmergono nelle atmosfere dello sparatutto cooperativo con un filmato dimostrativo interamente dedicato alle sessioni stealth.

Nella nuova esperienza a tinte FPS firmata dagli studi Starbreeze, i giocatori non saranno chiamati solamente a impugnare le armi e difendersi dagli attacchi nemici ma dovranno anche eccellere nell'arte delle 'infiltrazioni silenziose'.

Come ogni rapinatore che si rispetti, il nostro alter-ego dovrà infatti collaborare con gli altri rapinatori per accedere ai caveau ricavandosi un passaggio tra porte blindate, allarmi ipertecnologici e vetrate antiproiettile senza allertare le guardie. Il brivido del colpo passerà quindi per le fasi stealth, grazie alle quali sarà possibile evitare spargimenti di sangue nelle inevitabili sparatorie con le guardie che dovessero scoprire i nostri piani.

La commercializzazione di Payday 3 è prevista per il 21 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass. A proposito del servizio in abbonamento di Microsoft, avete già letto il nostro approfondimento sull'addio a Xbox Live Gold con l'annuncio di Xbox Game Pass Core?