Payday 3, un successo che va oltre i problemi: superati i 3.1 milioni di giocatori

Con un lancio tra problemi tecnici e server instabili di Payday 3, al limite del disastroso, Starbreeze è riuscita a portare avanti un processo di revisione dei grandi difetti dell'esperienza cooperativa online del sequel di Payday 2. Nonostante tutto, il titolo ha conseguito un grande traguardo: oltre 3.1 milioni di persone hanno giocato Payday 3.

Sono stati risolti i problemi di matchmaking di Payday 3 ed è in arrivo un grosso update, il tutto seguendo a ruota i numeri raggiunti dal titolo. "Innanzitutto vorrei ringraziare i nostri giocatori per la pazienza che ci hanno dimostrato", dichiara il CEO della software house Tobias Sjogren. "La nostra community è il motore che fa progredire sia i nostri giochi che la nostra azienda. Non c'è bisogno di dire che questo non è stato l'inizio che volevamo [...] e continueremo instancabilmente a costruire un Payday 3 più grande e migliore".

Dopo che il publisher ha annunciato che Payday 3 ha toccato i 3.167.938 giocatori unici, oltre ai 124.254 giocatori contemporanei che rappresentano il picco massimo degli ultimi cinque giorni, è stato confermato nuovamente che il primo aggiornamento verrà lanciato nel corso delle prossime settimane: ottobre costituirà un punto molto importante nella roadmap di tutto rispetto di Payday 3, con DLC in arrivo fino al 2024.