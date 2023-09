Payday 3 è un successo su Steam, ma ci sono problemi con i bonus su PS5

Payday 3 è disponibile da oggi e sta riscuotendo un discreto successo soprattutto su Steam. Il gioco, che è approdato nel corso delle ultime ore sia su PC e console che su Game Pass, vanta infatti un gran numero di utenti connessi, sebbene le cose non stiano andando alla perfezione su tutte le piattaforme.

Mentre vi stiamo scrivendo, sul database di Steam vengono segnalati 77.938 giocatori connessi, ma è probabile che il numero stia per aumentare ulteriormente nel corso delle prossime ore, anche in vista del weekend, quando tutti avranno più tempo libero da dedicare a qualche rapina con le terrificanti maschere. Si tratta in ogni caso di una cifra notevole, soprattutto se si considera che molti utenti approfitteranno dell'inclusione in PC e Xbox Game Pass per giocare senza costi aggiuntivi.

Non mancano però alcune problematiche per i giocatori PlayStation 5, i quali sono ancora in attesa di ricevere i loro bonus. Tutti coloro i quali hanno effettuato l'acquisto delle versioni Silver e Gold, che includevano l'accesso anticipato, non possono ancora utilizzare le maschere e gli altri elementi estetici inclusi nelle edizioni più costose. A tal proposito, gli sviluppatori hanno confermato di essere al corrente del problema, il quale verrà risolto entro e non oltre il prossimo 5 ottobre 2023.

In attesa di proporvi la nostra recensione del gioco, che non tarderà ad arrivare, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare un provato di Payday 3.