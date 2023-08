Payday 3: supporto post-lancio di 'almeno 18 mesi', promette il producer

Sono sempre di più i dettagli rivelati da Starbreeze Studios in merito al nuovo capitolo di Payday. Sappiamo ad esempio che le 8 rapine di Payday 3 si ispireranno ai film di Hollywood, ed ora gli autori rivelano i piani in merito al supporto post-lancio del loro FPS.

Parlando ai microfoni di IGN.com durante la Gamescom 2023, il lead producer Andreas Hall Penninger conferma che nelle intenzioni del team c'è l'idea di supportare Payday 3 con nuovi contenuti per almeno i successivi 18 mesi dopo il day one, sia attraverso aggiornamenti gratuiti che con DLC a pagamento.

"Durante lo sviluppo di Payday 3 abbiamo costruito una base appropriata, pertanto potremo aggiornarlo continuamente nel corso del tempo. Con il publisher Deep Silver puntiamo almeno a 18 mesi di contenuti post-lancio", afferma Penninger, che prosegue: "Aggiungeremo più contenuti sia gratis che a pagamento, che si tratti di nuovi personaggi, rapine, armi, gadget o costumi". In attesa dell'esordio del gioco, previsto per il prossimo 21 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, i fan possono dunque aspettarsi un supporto continuo, con varie sorprese almeno per il successivo anno e mezzo.

Payday 3 è tornato a mostrarsi alla Gamescom 2023, precisamente nel corso dell'Opening Night Live, mostrandoci in azione una delle rapine dell'opera.