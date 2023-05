Payday 3, nuovo teaser trailer: il primo gameplay arriva in estate!

In seguito alla presentazione del primo teaser di Payday 3, i team di Strabreeze Entertainment e Prime Matter condividono con il pubblico un nuovo assaggio del terzo capitolo della celebre saga.

A sorpresa, la software house ha infatti pubblicato un brevissimo teaser trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Nel filmato, della durata di pochi secondi, si fa strada la conferma di un imminente appuntamento con un più approfondito reveal di Payday 3. Con il video, il team dà infatti appuntamento agli appassionati all'estate 2023, per la presentazione del primo gameplay trailer del titolo.

Per il momento non sono stati condivisi dettagli precisi sulla data della presentazione, ma è probabile che quest'ultima possa trovare spazio nella cornice della Summer Game Fest in programma per il mese di giugno. Allo stato attuale, gli sviluppatori di Starbreeze non hanno annunciato nessuna data di lancio per l'avventura, il cui esordio non dovrebbe tuttavia tardare troppo. Ricordiamo infatti che la software house ha già confermato che Payday 3 arriverà nel corso del 2023 sul mercato videoludico.



Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche di Payday 3 non resta dunque che attendere ancora qualche settimana, in vista dell'appuntamento con gli eventi estivi che riempiranno il vuoto lasciato dalla cancellazione dell'E3 di quest'anno.